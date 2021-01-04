Із січня 2021 року НКРЕКП втратила право обмежувати імпорт з Росії і Білорусі.

Україна в січні 2021 року відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

Про це свідчать дані оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго».

Читайте такожУкраїна скоротила виручку від експорту електроенергіїЗгідно з даними на сайті «Укренерго», станом на 4 січня Україна вже імпортувала з Білорусії 150 МВт-год електричної енергії. Ще 30 МВт-год було імпортовано зі Словаччини через Бурштинський енергоострів.

При цьому, експорт електрики становив 133 МВт-год, з них 93 Мвт-год в Угорщину і 40 МВт-год в Румунію.

Імпорт електрики з Білорусі: що відомо про обмеження

8 квітня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала аукціони, на яких розподіляється пропускна спроможність міждержавних зв'язків з Росією і Білоруссю на 2020 рік.

Із січня 2021 року НКРЕКП скасувала норму, яка наділяє її правом обмежувати імпорт електроенергії з Росії й Білорусі.

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Автор: Бредіхіна Ганна