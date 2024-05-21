Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів.

У вівторок, 21 травня, диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях з 11:00 до 17:00. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" попросили споживачів за можливості перенести заплановані на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Зазначається, що дефіцит в енергосистемі зменшився, оскільки промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва.

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Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни.

"Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00", – додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Раніше в "Укренерго" попереджали, що з 00.00 21 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла, як для промислових, так і для побутових споживачів.

20 травня стало відомо, що Нацкомісія, яка регулює сферу енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію для бізнесу, які мають почати діяти вже з червня цього року. Таке рішення дозволить стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

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