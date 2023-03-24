В Укренерго запевнили, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання

Україна має потрібні обсяги потужності для забезпечення споживачів електроенергією. В окремих областях можливе відключення електроенергії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонт мережної інфраструктури.

Зазначається, що після нічної атаки дронами вже відновили електропостачання понад 2 тисячі абонентів у Дніпропетровській області та близько 5,5 тисячі споживачів у Донецькій області.

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В свою чергу в прес-службі НЕК "Укренерго" повідомили, що в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.

Зазначається, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами руйнує мережі. Через небезпеку обстрілів ремонтних бригад відновлення електропостачання у цих регіонах ускладнене.

"Проте, споживання електроенергії значно нижче, ніж у п'ятницю минулого тижня, що пов'язано зі значним потеплінням. Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби і додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що обсяг доступної потужності генерації підвищує операційну безпеку енергосистеми України і дозволяє проводити ремонти на деяких електростанціях.

Ситуація в енергетиці України під час війни - що відомо

Починаючи з 10 жовтня 2022 року, російські військові терористи здійснили 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж "Укренерго" були атаковані щонайменше по 3-4 рази, внаслідок чого було серйозно пошкоджене основне обладнання.

9 березня російські загарбники вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин. Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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