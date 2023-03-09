Зазначається, що це превентивний крок.

В Україні застосовуються екстрені відключення електричної енергії через масовану ракетну атаку Російської Федерації.

"Ранок. Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, як ви всі пам’ятаєте", - повідомив повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у соціальній мережі Facebook.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці.

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"Наразі без світла приблизно 15% споживачів", - повідомив Кличко.

Також Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області застосовуються екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", - сказано у повідомленні.

Ракетна атаку на Україну 9 березня - що відомо

У ніч на 9 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У деяких областях чули вибухи, в Одеській області та Харкові росіяни поцілили в об'єкти енергетики, через що застосували превентивні відключення світла.

За словами радниці голови Харківської облради Наталії Попової, окупанти поцілили в житловий будинок, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

Також прогримів сильний вибух у Києві. Його чули жителі лівого берега столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи прогриміли в Голосіївському районі столиці. На місце інциденту виїхали всі необхідні служби. Також вибухи чули жителі Свяштошинського та Шевченківського районів столиці.

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