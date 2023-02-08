Відлуння землетрусу в Туреччині - незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Українські атомні електростанції зафіксували відлуння землетрусів у Туреччині, проте вони здатні витримати підземні поштовхи потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на президента компанії Петра Котіна, всі українські АЕС проектувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону.

"Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією компанії, обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. У режимі реального часу головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відстежує і реєструє будь-яке відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.

"При виборі майданчиків для будівництва вибиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", - повідомив Котін.

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються і переводяться в безпечний стан.

Відзначається, що роботи з дослідження сейсмічної небезпеки "Енергоатомом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і узгоджені з Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і при необхідності вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків.

В якості довідки в компанії повідомили, що західні фахівці використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8-9 балів (зафіксовані в Туреччині) прирівнюються до 6-7 балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус у Туреччині та Сирії:

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім був повторний землетрус, після якого пішли десятки афтершоків.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку.

Станом на 8 лютого 2023 року кількість загиблих перевищило 11 тисяч осіб.

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