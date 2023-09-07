Походження газу, який надходить на європейський ринок, іноді вкрай складно відстежити.

Європейські чиновники та аналітики побоюються, що якими б вражаючими не були досягнення Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення Європи далеко не є безпечним в довгостроковій перспективі.

Як зазначається в матеріалі CNN, найбільше занепокоєння полягає в тому, що, хоча вся Європа диверсифікувала свій імпорт газу, більша частина того, що зараз знаходиться в резерві, - це зріджений природний газ (СПГ).

"СПГ - це настільки очевидне рішення, що воно стало пріоритетом, але оскільки СПГ настільки гнучкий і продається, його походження трохи складніше відстежити", - говорить Мілан Елкербоут, науковий співробітник Центру досліджень європейської політики.

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"Це означає, що побічно частина СПГ може надходити з Росії, що як і раніше буде сприяти їх доходам", - додає він.

Хоча ЄС заявляє, що більшість його СПГ купується в США, Катарі та Нігерії, він часто продається на біржах, де контракти укладаються на обсяги без будь-якого посилання на походження.

Відмова від російського газу

У 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення в Україну, 45% всього газу, імпортованого ЄС, припадало на Росію. У Німеччині цей показник становив 52%. Відтоді цифри різко впали. За даними ЄС, у першому кварталі 2023 року на частку Росії припало всього 17,4% всього імпортованого газу блоку.

У серпні 2023 року Financial Times писав про те, що ЄС імпортує в 2023 році рекордні обсяги російського газу.

Імпорт російського газу в ЄС зріс на 40% в період з січня по липень цього року в порівнянні з тим же періодом 2021 року.

Україна готується пройти зиму без транзиту російського газу.

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