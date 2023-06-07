За попередніми підрахунками збитки водним ресурсам завдано на 2 мільярда гривень.

Ціна будівництва нової ГЕС може складати близько $1 мільярда. Мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона наголошує, що знищення дамби Каховської ГЕС, організоване російськими окупантами, можна назвати однією з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття.

Міністр підкреслила, що Росія вкотре довела всьому світу, що вона - терористична держава, адже підрив Каховської ГЕС матиме екологічні й економічні наслідки, а також становитиме велику загрозу для радіаційної та харчової безпеки.

Відео дня

"Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі. Лише на відновлення дамби піде щонайменше п’ять років і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати", - повідомила Свириденко.

За її словами, світова спільнота має діяти максимально жорстко щодо Росії. Вона також наголосила, що Україні потрібна якомога швидша допомога у мінімізації та ліквідації наслідків підриву в інтересах усього людства.

"Перш за все йдеться про демонтування та будівництво з нуля цілого комплексу нової ГЕС. За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн. Сума тільки збільшуватиметься", - наголосила Свириденко.

Підрив Каховської ГЕС - новини

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В Херсонській ОВА повідомили, що станом на сьогоднішній ранок, затоплено 1852 будинки на Правобережній Херсонщині.

За оцінкою "Укргідроенерго", Каховську ГЕС відремонтувати неможливо, оскільки знищено обладнання машинного залу станції. Очікується, що в найближчі кілька днів Каховське водосховище повністю зникне.

У Міністерстві енергетики зазначили, що катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на інших гідроелектростанціях, що призведе до виникнення дисбалансу в енергосистемі. Також через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилася низка енергооб'єктів Херсонської області, зокрема, Херсонська ТЕЦ.

Уряд виділив 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

Вас також можуть зацікавити новини: