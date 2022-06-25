Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

У НАК "Нафтогаз" заявили, що Європа поховала віру в російський "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурсів.

Про це повідомляє прес-служба НАК у Facebook.

"На цвинтарі розстріляних ілюзій з’явилась ще одна могила — там поховано віру Європи в "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурсів", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНІАН, Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

22 червня голова Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку може повністю перекрити постачання газу.

24 червня стало відомо, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт до сусідніх країн. Також відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

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