У Берліні є побоювання, що потоки газу через "Північний потік-1" можуть зупинитися.

Через скорочення поставок російського газу Німеччина взимку може опинитися перед непростим вибором - продовжувати постачати газ у європейські країни або залишити газ для своїх громадян.

Про це пише видання Euractiv.

Російський державний газовий гігант "Газпром" скоротив потоки через "Північний потік-1" до 40% потужності. Через заплановане у липні технічне обслуговування газогону, у Берліні та промисловості є побоювання, що потоки газу можуть не відновитися після цього, що поставить Німеччину у складне становище.

"Уникнути дефіциту газу можливо лише за умови, що ми не відправляємо газ із наших сховищ до сусідніх європейських країн", – пояснив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек.

Якщо потоки через "Північний потік-1" залишаться на рівні 40%, а Німеччина продовжить експорт в інші європейські країни, то вона зіткнеться з нестачею газу на початку лютого 2023 року, прогнозує федеральне мережеве агентство.

Якщо "Північний потік-1" взагалі зупинять та якщо експорт до країн ЄС продовжиться, ситуація буде ще гіршою - дефіцит газу почнеться в середині грудня.

Видання зазначає, що без російського газу наступної зими Німеччина постане перед важким вибором вже в середині грудня. Якщо вона забезпечить газом своїх сусідів, то її промисловості, можливо, доведеться обходитися без нього.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня стало відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

22 червня голова Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку може повністю перекрити постачання газу.

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