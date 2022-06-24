В країнах ЄС необхідно формалізувати правила щодо того, що має бути пріоритетним у разі серйозного дефіциту газу.

Цієї зими солідарність ЄС зазнає серйозного напруження, якщо поставки російського газу будуть припинені.

Про це попередив глава німецького комунального підприємства RWE Маркус Креббер, пише Financial Times.

Він заявив, що по всьому континенту буде "хаос", якщо блок не вживе заходів щодо встановлення правил розподілу енергії.

"Я боюся, що європейська солідарність зазнає значного стресу, якщо ми не вирішимо це до того, як ситуація станеться", – сказав Креббер. Він додав, що такі країни, як Німеччина та Нідерланди, які будуть імпортувати газ через судна-перевізники, можуть бути звинувачені в накопиченні палива, якщо компанії та домогосподарства не будуть однаково до цього ставитись у країнах-членах.

"Мене не дуже турбує те, що ми не можемо досягти згоди, але краще обговорити екстрені процедури, коли у вас ще є час, а не коли будинок горить", — сказав Креббер.

Найбільший постачальник електроенергії в Німеччині був серед постачальників комунальних послуг, які постраждали від різкого скорочення поставок газу з російського "Газпрому", що змусило Берлін реалізувати надзвичайний план, згідно з яким законсервовані вугільні електростанції будуть відновлені, щоб заповнити розрив. Наразі RWE отримує лише 40% газу, який вона замовляє з Росії.

Коментарі Креббера ілюструють побоювання ЄС щодо того, що поставки газу, можливо, доведеться нормувати цієї зими.

Німеччина підійшла на крок ближче до нормування, запустивши етап 2 свого аварійного плану газу і попередивши, що їй буде важко заповнити сховища, необхідні для задоволення пікового зимового попиту, якщо російські поставки не будуть відновлені.

Європейська комісія має розробити так званий загальноєвропейський "план солідарності" щодо поставок газу, і дипломати в Брюсселі очікують, що він буде готовий до кінця липня.

Однак плани щодо нормування поставок газу компаніям цієї зими та спонукання домогосподарств до обмеження споживання газу зараз розробляються на національному рівні Федеральним мережевим агентством Німеччини.

За словами Креббера, необхідно створити загальноєвропейську структуру, щоб забезпечити надходження поставок у такі країни, як Чехія та Угорщина, гарантуючи при цьому справедливість у тому, як кожна країна визначає пріоритетних клієнтів.

"Інакше оператори систем передачі не знають, на якій підставі приймати рішення", – сказав Креббер. "Скільки газу залишити, а скільки газу відправити в інші країни".

Креббер сказав, що в країнах ЄС необхідно формалізувати правила щодо того, що має бути пріоритетним у разі серйозного дефіциту газу.

Як відомо, цього тижня Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Європа має підготуватися до повного припинення поставок російського газу, оскільки Москва мститься санкціям, запровадженим після вторгнення в Україну.

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