Ціна блакитного палива для клієнтів компанії становитиме 7,22 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько 3% побутових споживачів, підвищила на 14,06% ціну на газ для своїх клієнтів в січні, порівняно з груднем, до 7,22 грн за куб. м.

Читайте такожКабмін затвердив норму страхового запасу газу на 2021 рік

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу "Місячний" становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які дістали можливість самостійно вибирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України".

За даними держкомпанії, «Нафтогаз» займає близько 3% обсягів поставок газу населенню.

В грудні газопостачальна компанія «Нафтогаз України» залишила ціну на газ для населення на рівні листопада - 6,33 грн за куб. м.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна