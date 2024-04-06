Герман Галущенко зазначив, що ефект від аварії відчує весь світ.

Російські окупанти можуть спровокувати ядерну катастрофу в разі втрати електропостачання Запорізької АЕС. Вплив такої аварії відчують усі країни на планеті.

"Я це називаю крок до Фукусіми. Якщо немає зовнішнього джерела живлення, то включається дизельні генератори - вони всі в робочому стані, адже Україна відповідала за них раніше", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, у будь-якому разі існують величезні ризики можливої ядерної аварії.

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"По-перше, працює генератор - це вже небезпечно саме по собі з точки зору стабільності постачання. По-друге, тривають бойові дії, вони стріляють, і випадкове влучання дрона або ракети в генератор і його більше не буде. Відповідно, межу вже перетнули, і ми вже в ситуації ядерного інциденту", - пояснив чиновник.

Водночас він зазначив, що якщо дійсно щось трапиться, то це вплине на весь світ.

"Навіть якщо країни географічно знаходяться десь далеко від нашої війни, і вони думають, що це їх не стосується, то вони все одно відчують вплив такої аварії", - підсумував Галущенко.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Наприкінці березня Запорізька АЕС уже опинялася на межі блекауту, коли під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з енергосистемою України.

4 квітня внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

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