Лічильники мають встановлені в зазначений термін у споживачів, що використовують газ для приготування їжі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжується термін встановлення лічильників споживання природного газу на два роки, до 1 січня 2023 року.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

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Метою документа є поліпшення роботи з впровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає в квартирах і приватних будинках, в яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі.

В ОП зазначили, що документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року терміну встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у квартирах споживачів, де газ використовується тільки для приготування їжі. Також відкладається обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від установки лічильників газу.

Крім того, відповідно до закону, газорозподільні компанії будуть зобов'язані щоквартально представляти Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх установки.

Своєю чергою, НКРЕКП повинна буде щоквартально оприлюднити на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями зазначених обов'язків.

Кабінету Міністрів у тримісячний строк доручено розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за свій рахунок, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Що цьому передувало

Верховна Рада наприкінці 2017 року перенесла граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Навесні 2020 року в Міністерстві енергетики повідомили, що споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, з січня 2021 року отримуватимуть блакитне паливо тільки за наявності приладу обліку, який повинен бути встановлений газорозподільною компанією або за рахунок коштів бюджету.

17 лютого 2021 року законопроект № 4248-1 був прийнятий у першому читанні.

5 березня 2021 року Верховна Рада України прийняла закон, яким продовжується термін встановлення лічильників споживання природного газу на два роки, до 1 січня 2023 року.

За попередніми оцінками, таких домогосподарств без лічильників в Україні понад 2 мільйонів.

Раніше Верховна Рада вже переносила кінцеві терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна