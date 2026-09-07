Деяким українцям виплатять по 19 400 гривень на опалювальний сезон: хто отримає кошти

Заяву на отримання коштів можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу.

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це підтримка для українців, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

"Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - зазначив Корецький.

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Прем'єр-міністр також вказав, що заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через "Укрпошту".

Виплати українцям - останні новини

19 серпня стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон щодо державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Закон передбачає запровадження базової величини - нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив можливість отримувати виплати 50 тисяч гривень на місяць для військовослужбовців, які після звільнення з ворожого полону в РФ потребують тривалого стаціонарного лікування.

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