42-річний прокурор і фігурант справи про 'кришування' кол-центрів отримує солідну пенсію, - ЗМІ

У 2021 році він через суди вибив собі пенсію за вислугою років.

Вже два роки 42-річний заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива отримує пенсію.

Нагадаємо, Кропива фігурує у справі про "кришування" шахрайських кол-центрів.

Зокрема, як стало відомо Главкому, у 2024 році Кропива задекларував 165 тис. грн пенсії, а у 2025 році – вже 283 тис. грн пенсії.

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З судового реєстру видання дізналася, що у квітні 2022 року Кропива подав позов до департаменту кiберполiцiї Нацполіції, де до кінця 2021 року він обіймав посаду заступника начальника. Він вимагав від Нацполіції скласти розрахунок вислуги років, щоб домогтися права на призначення пенсії.

Зокрема, він вимагав зарахувати йому один місяць за три місяці за роботу у миротворчій місії у Косово, яка тривала з липня 2006 року по грудень 2007 року. Як уточнило видання, тоді Кропива був патрульним оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України.

Також Кропива добивався зарахування йому місяця за півтора на посаді оперуповноваженого відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Золотоніського міськвідділу міліції в Черкаській області, в якому він пропрацював 4 міяці у 2005 році. Така ж вимога стосувалась перебування на посадах у міліції у періоди з жовтня 2005 року до липня 2006 року і грудня 2007 року до липня 2011 року.

Видання зазначило, що Кропива за власним бажанням звільнився з органів у кінці 2021 року і мав 20 років і 4 місяці вислуги років.

У свою чергу у Нацполіції ці всі вимоги Кропиви задовольнити відмовилися.

Тоді через Окружний адмінсуд Києва (нині ліквідований) Кропива домігся, щоб Нацполіція перерахувала йому вислугу років, що у підсумку дало йому можливість збільшити її до 25 років 6 місяців 18 днів.

Перипетії з Песійним фодом

У березні 2023 року Кропива почав судитися з Пенсійним фондомі через те, що той відмовив у призначенні пенсії за вислугою років. Так, у листопаді 2023 року Київський окружний адміністративний суд став на бік Кропиви і зобов’язав Пенсійний фонд платити йому пенсію.

Видання вказало, що пенсію за вислугою років Кропиві призначено з 13 грудня 2021 року, відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Справа Кропиви

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ і САП викрили діяльність угруповання, яким керував посадовець Офісу Генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми покривали роботу шахрайських кол-центрів.

За даними слідства, фігуранти отримували від кол-центрів кошти, а потім легалізовували їх, купувавши нерухомість, коштовності, автомобілі та інше майно.

Пізніше стало відомо, що керував цією схемою саме Кропива.

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