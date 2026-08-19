В Україні змінили систему підтримки осіб з інвалідністю: як це торкнулося виплат

Серед ключових нововведень - запровадження базової величини для розрахунку виплат у розмірі не менше за 4 тис. грн.

Верховна Рада ухвалила закон щодо державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю.

Йдеться про внесення змін до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю (№14191).

Так, закон передбачає запровадження базової величини - нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог.

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Розмір базової величини, починаючи з 2027 року, встановлюватиметься у законі про Державний бюджет на відповідний рік і не може бути меншим за 4 тис. грн.

Законом передбачено, що державна соціальна допомога призначається та виплачується щомісяця у таких розмірах:

на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства І групи - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 100% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 75% розміру базової величини.

Крім того, особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 100% розміру базової величини.

Серед іншого, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, яким визначено потребу в постійному догляді, надбавка на догляд за ними встановлюється в розмірі 75% розміру базової величини.

Комбінована соцпослуга раннього втручання

Водночас однією з ключових новацій закону стало запровадження комбінованої соціальної послуги раннього втручання, яка передбачає роботу соціального менеджера та мультидисциплінарної команди, які спільно з родиною формуватимуть індивідуальний план підтримки дитини та її сім'ї. До нього входитимуть: навчання батьків, консультації щодо догляду за дитиною, її розвитку, соціалізації та адаптації до життя.

Отримувачем цієї послуги буде сім’я з дитиною віком від народження до чотирьох років, яка має порушення розвитку або ризик виникнення таких порушень.

Фінансування соцпослуг

Передбачається, що комбінована послуга раннього втручання фінансуватиметься за рахунок держбюджету, а соціальні послуги, визначені в індивідуальному плані родини, також оплачуватимуться державою протягом перших п’яти років дії закону. Після цього їх фінансування поступово перейде до органів місцевого самоврядування.

Закон також передбачає можливість закупівлі соціальної послуги комплексного розвитку та догляду за дитиною, а також право батьків, у родині яких народилася дитина з інвалідністю, один раз на рік скористатися двотижневим тимчасовим відпочинком. У сукупності з грошовими виплатами така модель підтримки забезпечуватиме родинам допомогу в розмірі від 20 до 71 тис. грн на місяць залежно від індивідуальних потреб.

Влаштування дітей в садочки

Як повідомляв УНІАН, на Порталі послуг Києва батьки тепер зможуть переглядати чергу до дитячих садків. Зокрема, це дозволяє бачити, скільки заяв уже подано до кожного дитячого садка, у які групи та скільки там є вільних місць.

Раніше батьки могли бачити лише своє місце в черзі до обраного закладу. Ця інформація не давала повного уявлення про перспективи зарахування, оскільки групи в дитсадках комплектують окремо залежно від віку дітей - ясельні, молодші, середні та старші.

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