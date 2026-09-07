Представник німецької AfD зустрівся з керівником 'Газпрому': в FT розповіли деталі

Фронмайер зустрівся з Кирилом Дмитрієвим, головою російського суверенного фонду та спеціальним посланцем Путіна.

Високопоставлений представник партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) зустрівся з керівником "Газпрому" та ще одним близьким соратником президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Financial Times.

Видання зазначило, що це одна з найвищих за рівнем зустрічей між ультраправою партією та соратниками Кремля з часу початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Речник AfD з питань зовнішньої політики Маркус Фронмайєр зустрівся з генеральним директором російського енергетичного гіганта "Газпром" Олексієм Міллером під час візиту до Санкт-Петербурга, де німецький депутат візьме участь у флагманському економічному форумі Путіна.

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Фронмайєр, який також обіймає посаду заступника лідера партії у Бундестазі, зустрівся з Кирилом Дмитрієвим, головою російського суверенного фонду та спеціальним посланцем Путіна.

"З нетерпінням чекаю на спільне будівництво великого майбутнього разом з AfD - найпопулярнішою партією Німеччини", – написав Дмитрієв у X.

Фронмайєр зазначив, що в центрі їхніх переговорів була ідея поновлення роботи газопроводів "Північний потік" та відновлення поставок російського газу до найбільшої економіки Європи.

Зазначається, що три з чотирьох газопроводів, що утворюють "Північний потік-1" і "Північний потік-2", були пошкоджені в результаті саботажу у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Зустріч між Фронмайером і Міллером, що відбулася в середу, була ініційована німецькою стороною, про що "Газпром" повідомив у середу в дописі на своєму каналі в Telegram. Сторони обговорили енергетичну ситуацію в Європі, зокрема те, що, за словами "Газпрому", є "найнижчим рівнем запасів газу в Німеччині за останні п’ять років".

"Німеччина опинилася у важкій економічній спіралі спаду, і одним із головних чинників цього є високі витрати на енергоносії, які здорожують всю нашу економіку, змушують підприємства переносити виробництво та щодня обтяжують громадян", – написав Фронмайєр у соцмережах після зустрічі.

Видання зазначило, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі.

Ремонт і поновлення експлуатації газопроводів "Північний потік" були офіційним пунктом передвиборчої програми партії AfD напередодні минулорічних федеральних парламентських виборів. Однак зустріч у Санкт-Петербурзі стала першою відомою зустріччю між представником "Газпрому" та представником німецької ультраправої партії, яка також виступає проти санкцій щодо Москви та надання військової допомоги Україні.

Вибори в Німеччині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними екзит-полів, партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вийшла на перше місце на виборах в землі Саксонія-Ангальт. Завдяки цьому ультраправа партія вперше з часів Другої світової війни опинилася на порозі приходу до влади на рівні землі. Оскільки підрахунок голосів продовжується, наразі залишалося незрозумілим, чи набрала партія AfD достатню кількість голосів для отримання абсолютної більшості в парламенті. Співголова партії AfD Аліса Вайдель назвала цей результат "історичним", який надав партії чіткий мандат на управління країною.

Також ми писали, що Politico зазначило, що для канцлера Фрідріха Мерца вибори не обіцяли жодних позитивних результатів – лише політичне приниження різного ступеня. На думку видання, Мерц може відчути ще більше приниження, якби партія AfD набрала достатньо голосів, щоб забезпечити собі абсолютну більшість у парламенті та самостійно керувати землею. Мерц, який, окрім посади канцлера, є ще й головою своєї партії ХДС, користується вкрай низькою популярністю. У партії вже кілька місяців точаться розмови про його заміну.

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