Вперше з часів Другої світової війни в Німеччині перемагає ультраправа партія, - Reuters

Оскільки підрахунок голосів продовжується, наразі залишалося незрозумілим, чи набрала партія AfD достатню кількість голосів для отримання абсолютної більшості в парламенті.

За даними екзит-полів, у неділю партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вийшла на перше місце на виборах у землі Саксонія-Ангальт, завдяки чому ультраправа партія вперше з часів Другої світової війни опинилася на порозі приходу до влади на рівні землі, повідомляє Reuters.

Видання поділилося, що за даними екзит-полу телеканалу ARD, AfD набрала 44,4% голосів, консерватори канцлера Фрідріха Мерца значно відстали, отримавши 18,3%, а лівоцентристські соціал-демократи та "зелені" подолали мінімальний прохідний бар’єр для входження до парламенту.

Оскільки підрахунок голосів продовжується, наразі залишалося незрозумілим, чи набрала партія AfD достатню кількість голосів для отримання абсолютної більшості в парламенті.

Відео дня

Однак загальне політичне значення виборів, явка на яких, за даними телеканалу ZDF, перевищила 80%, було очевидним.

"Ми увійшли в історію цієї країни", - заявив 35-річний головний кандидат партії AfD у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд.

Видання розповіло, що він зібрав тисячі людей на своїх передвиборчих мітингах і неодноразово називав перемогу в цій федеральній землі першим кроком до здобуття влади на загальнонаціональному рівні під час федеральних виборів, що мають відбутися у 2029 році.

В статті зазначається, що його партія прагне суттєво обмежити імміграцію, відновити відносини з Росією, вийти з єврозони та пропагувати відвертий німецький патріотизм.

Наголошується, що цей результат став значною поразкою для Мерца, рейтинг схвалення якого впав до історичного мінімуму, оскільки виборці відвернулися як від його запланованих реформ, спрямованих на пожвавлення млявої економіки Німеччини, так і від його власного стилю спілкування, схильного до промахів.

Співголова партії AfD Аліса Вайдель назвала цей результат "історичним", який надав партії чіткий мандат на управління країною. Однак для формування чіткої більшості може знадобитися тривалий період формування коаліції.

Примітно, що всі провідні партії відмовилися співпрацювати з AfD, яку місцеве відділення німецької служби внутрішньої розвідки класифікувало як правоекстремістську. Однак вона може знайти партнера в особі ультралівої партії BSW, якщо їй вдасться подолати прохідний бар’єр і увійти до парламенту.

Хоча Саксонія-Ангальт, що раніше входила до складу комуністичної Східної Німеччини, є однією з найменших німецьких земель із населенням трохи більше 2 мільйонів, цей результат підкреслює стрімке просування AfD з моменту її створення у 2013 році.

Напруження в відносинах між Німеччиною та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина закликає своїх європейських партнерів запровадити більш жорсткі обмеження на в’їзд російських громадян до ЄС за туристичними візами. Причиною такої пропозиції є посилення диверсійних атак. Міністерство закордонних справ Німеччини висловило невдоволення тим, що росіянам видається занадто багато віз. Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія практично повністю припинили видачу віз громадянам Росії, запровадивши національні обмеження.

Також ми писали, що Німеччина хоче помститися Росії за інцидент з дронами в аеропорту Лейпцига. Берлін має намір передати Україні ще більше зброї та розвідданих для ефективнішого знищення росіян на полі бою. Уже у вересні Берлін має намір передати Україні тисячі ударних дронів та ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Окрім цього, планується поглиблення співпраці між німецькими та українськими розвідувальними службами.

Вас також можуть зацікавити новини: