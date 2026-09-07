Папа Римський відреагував на візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Понтифік висловив співчуття, українцям, які "роками живуть в муках і страху".

Папа Римський Лев XIV сподівається на якнайшвидший мир в Україні. Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х.

Понтифік опублікував новий пост після того, як спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ та Москву.

Він закликав до припинення бойових дій і висловив сподівання, що візити відновлять переговори про процес, який принесе конкретний результат:

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"Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу і миру! Я сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні результати та створять умови для дипломатії".

Візит Віткоффа та Кушнера до Києва: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальний посланник Стів Віткофф на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві висловив думку, що без комунікації з Росією дуже мало шансів на мирне урегулювання. Віткофф додав, що, на його думку, в Москві було досягнуто значного прогресу. Зокрема, було почуто нові ідеї. Спецпосланник Трампа зазначив, що президент України Володимир Зеленський говорив про тристоронню зустріч й висловив сподівання, що найближчим часом буде відповідне оголошення.

Також ми писали, що зять президента США Джаред Кушнер вважає, що поки умови мирної угоди не погоджено й сам документ не укладено, говорити про те, коли настане мир - зарано. Він зазначив, що це може статися швидко, або ж повільно. Кушнер запевнив, що за лаштунками робиться багато роботи, аби спробувати створити для цього належні умови. Він додав, що саме про це сьогодні йшлося під час розмови з радниками з питань національної безпеки з країн E3 – Великої Британії, Франції і Німеччини.

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