Лідер ультраправих у Франції вважає, що Україна має платити за допомогу Європи, - Bloomberg

На думку 30-річного політика, зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву.

Голова ультраправої партії "Національний фронт" Джордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш транзакційними відносинами з цією країною, яка перебуває у стані війни, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначило, що на думку 30-річного політика, зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву, який вже понад чотири роки чинить опір російському наступу.

Примітно, що Барделла, ймовірно, стане прем'єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

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"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І без будь-яких гарантій брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні – це безвідповідально", - заявив політик.

Він високо оцінив те, що США вимагають від України надати щось натомість за підтримку, згадавши доступ до рідкісних земель у гарантіях за позиками та ресурсами.

Барделла наголосив, що Франція не покине Україну, навіть якщо переможе Ле Пен, кандидатка від партії "Національний фронт", яка претендує на посаду президента замість Еммануеля Макрона.

Водночас, він пропонує, щоб Україна гарантувала, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, використовується виключно для закупівлі обладнання у оборонній промисловості цих держав.

Видання поділилося, що Ле Пен постійно очолює опитування щодо намірів голосування у першому турі. Це викликає побоювання серед союзників України, що військова, економічна та політична підтримка, яку надає Макрон, може опинитися під загрозою.

В статті вказується, що Ле Пен колись мала тісні зв’язки з Росією. У 2017 році, незадовго до президентських виборів, на яких вона вперше поступилася Макрону, вона зустрілася з Володимиром Путіним.

Видання зауважило, що невідомо, скільки разів зустрічалися Ле Пен та Путін. Примітно, що її партія отримала кредит від російського банку для фінансування тієї кампанії, й ці кошти вже були повернені. Після вторгнення Путіна в Україну у 2022 році ці зв’язки охололи.

Видання розповіло, що Макрон прагнув скоординувати реакцію Європи на війну Москви проти України та зміцнити позиції Франції як надійного союзника та лідера Заходу.

Натомість Барделла висловив світогляд та політичні погляди, які більше відповідають позиції Дональда Трампа.

Участь Марін Ле Пен в виборах: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що апеляційний суд Франції дозволив Марін Ле Пен брати участь у наступних виборах президента, які мають відбутися в 2027 році. В березні минулого року суд визнав лідерку ультраправих винною у розтраті державних коштів. Судді підтвердили попереднє судове рішення про те, що вона винна у розтраті коштів ЄС. Також вони постановили, що Ле Пен не має права обіймати державні посади протягом 45 місяців, однак відстрочили виконання цього рішення на 30 місяців.

Також ми писали, що два головні претенденти на президентське крісло - ультраправа популістка Марін Ле Пен та правоцентрист Едуар Філіпп - обмінялися різкими заявами щодо подальшої військової підтримки України. Позиція ультраправого "Національного об’єднання", очолюваного Ле Пен полягає в припиненні допомоги Києву в разі приходу до влади. Експрем’єр Франції Едуар Філіпп, який балотується від правоцентристської партії Horizons зауважив, що припинення підтримки України відповідатиме інтересам Росії та створить додаткову загрозу для європейської безпеки.

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