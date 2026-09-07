Китай таємно постачав Росії компоненти для ударних дронів: The Telegraph розкрив подробиці

Державні китайські компанії працюють під контролем Пекіна, тому версія про те, що влада Китаю не знала про такі поставки, викликає сумніви.

Китайська державна компанія постачала Росії сировину для виробництва вуглецевого волокна, яке використовується в бойових безпілотниках, якими росіяни атакують Україну.

Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph, заснованому на вивчених російських документах. Мова йде про 46 тонн поліакрилонітрильного джгута, який використовується для виробництва високоміцного вуглецевого волокна.

Матеріал на початку 2026 року було відправлено з Китаю російській компанії "Алабуга-Волокно". Видання зазначило, що саме на підприємствах в особливій економічній зоні "Алабуга" РФ випускає основну частину ударних безпілотників дальньої дії типу "Герань".

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Згідно з документами, вантаж перевозили у двох контейнерах. При цьому в митних документах використовувався код, призначений для цивільних синтетичних волокон, а не для товарів подвійного призначення.

Американський експерт з озброєння Девід Олбрайт заявив, що таке маркування могло дозволити приховати справжнє призначення вантажу. За його оцінкою, поставленої сировини вистачить для виробництва вуглецевого волокна приблизно для 1300 ударних безпілотників.

Документи вивчили влада України та США

Видання зазначило, що розслідування ґрунтується на документах, зібраних українським аналітичним центром – Центром з безпеки та співробітництва України. Їх передали урядам США та Великої Британії.

Представник американського уряду заявив, що спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю вивчив документи та визнав їх справжніми. Український чиновник також підтвердив їхню достовірність, зазначили журналісти

Експерти вважають, що ці матеріали можуть стати підставою для введення нових санкцій проти Китаю.

Пекін заперечує надання допомоги російській армії

Видання наголосило, що китайська влада традиційно заявляє, що не постачає Росії летальну зброю та контролює експорт товарів подвійного призначення.

Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло звинувачення, заявивши, що Пекін "ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін".

Однак колишні американські чиновники вважають, що поставки такого масштабу навряд чи могли відбуватися без відома китайської влади.

Колишній заступник помічника директора ЦРУ з питань Східної Азії Денніс Вайлдер заявив, що державні китайські компанії діють під контролем Пекіна, тому версія про те, що уряд Китаю не знав про подібні поставки, викликає сумніви.

Чому це важливо

Поставки мають особливе значення через залежність російського виробництва безпілотників від закордонних компонентів. За оцінками експертів, вуглецеве волокно необхідне для створення легких і міцних конструкцій бойових дронів, якими Росія постійно атакує Україну.

Як Китай допомагає РФ воювати

Китай офіційно заявляє, що не постачає Росії летальну зброю і дотримується позиції щодо необхідності політичного врегулювання війни.

Однак, за даними Інституту вивчення війни, китайські мікросхеми допомагають російській оборонній промисловості розширювати виробництво ударних безпілотників, що застосовуються для атак на українські міста.

А за даними The Economist, Китай став одним із ключових постачальників російського військово-промислового комплексу. Йдеться про мікроелектроніку, промислове обладнання та верстати, необхідні для виробництва озброєння.

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