Польща розвернулася у бік антиукраїнських настроїв: Politico назвало винних

Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає, і насамперед це пов’язано з антиукраїнською риторикою серед політиків.

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України помітно зросла.

Польські націоналістичні та праворадикальні сили дедалі активніше використовують тему українців у політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року, пише Politico. Зазначається, що на сьогодні ставлення частини польського суспільства до українців помітно змінилося. Не в останню чергу через державну політику. Так, праві політики пов’язали присутність українців у країні з соціальними витратами, а також активно порушують питання історичних конфліктів між двома народами.

Особливо помітно це проявилося під час президентської кампанії 2025 року. Українців почали частіше зображати як отримувачів незаслужених соціальних пільг та тягар для польського бюджету.

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Ситуація загострилася й на тлі суперечок навколо історії України. Зокрема, це сталося після того, як Київ назвав військову частину на честь Української повстанської армії.

Цим скористалися праворадикальні політики. Зокрема, лідер партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун заявив, що Україна нібито не є союзником Польщі.

Представник партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек також закликав призупинити військову допомогу Україні доти, доки Київ не змінить свою історичну політику.

При цьому посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що українська тема стала інструментом внутрішньої політичної боротьби.

Українці говорять про зростання страху

Зміну суспільних настроїв уже відчувають українці, які мешкають у Польщі.

"Мені знадобилося чимало часу, щоб інтегруватися, але я ніколи не відчувала себе настільки відчуженою, як за останній рік", – розповіла українка Олена, яка працює екскурсоводом у Варшаві.

За її словами, вона почала боятися розмовляти українською в громадських місцях і хвилюватися за друзів та родичів, які перебувають у Польщі.

Опитування також фіксують погіршення ставлення поляків до українців. Згідно з дослідженням CBOS, частка громадян Польщі, які симпатизують українцям, знизилася з 51% у 2023 році до 29% у січні 2026 року.

При цьому 43% опитаних заявили про антипатію до українців. Серед причин погіршення відносин 45,4% респондентів назвали суперечки навколо історії, а 36,4% – соціальні пільги для українців.

Антиукраїнська риторика переходить у напади

Видання підкреслило, що на тлі політичних заяв зростає й кількість злочинів проти українців.

За даними польської газети Rzeczpospolita, у першій половині 2026 року поліція зареєструвала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців. Це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На початку 2026 року польська влада створила 50 спеціалізованих прокурорських груп для розслідування злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. З лютого по червень прокуратура передала до суду 283 таких справи. У понад 80% випадків жертвами були українці. Для порівняння: у 2023 році їхня частка становила 74%, а у 2014-му – лише 4%.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нападники почуваються впевненіше, оскільки вважають, що мають політичну підтримку:

"Ми маємо вести рішучу боротьбу з цим насильством".

Українська тема стає чинником виборів

Видання зазначило, що через рік у Польщі відбудуться парламентські вибори, на яких правляча коаліція Туска зіткнеться з "Правом і справедливістю" та кількома праворадикальними партіями.

Журналісти припустили, що на цьому тлі тема України й надалі використовуватиметься в політичній боротьбі. При цьому Польща залишається найважливішим партнером України у протистоянні російській агресії.

Посол Василь Боднар закликав польських політиків, ЗМІ та представників влади уникати риторики, яка може посилювати конфлікт між двома народами.

Відносини України та Польщі

У лютому 2026 року Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали лист про наміри щодо спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу. Серед тем переговорів також були енергетична допомога та участь Польщі у підтримці України.

Але вже влітку відносини між країнами погіршилися. Причиною стало рішення Зеленського присвоїти українському військовому підрозділу почесне найменування "імені Героїв УПА". Між Києвом і Варшавою виник новий дипломатичний скандал.

У липні Дональд Туск заявив, що Україні необхідно вирішити історичні питання з Польщею, зокрема в контексті її прагнення вступити до ЄС. При цьому польський прем’єр говорив про необхідність знизити напруженість між країнами.

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