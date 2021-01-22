Головними факторами пожвавлення попиту банки вважають зниження процентних ставок, потребу підприємств в капітальних інвестиціях та реструктуризації боргів.

Банки відзначають позитивний вплив зниження вартості кредитів на попит і очікують поліпшення ключових показників кредитування у 2021 році.

Як говориться в повідомленні на сайті Національного банку України, про це свідчать результати опитування учасників ринку про умови банківського кредитування в 4 кварталі 2020 року.

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За результатами опитування, 83% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 74% - корпорацій.

Банки також як і раніше очікують нарощування фондування: майже дві третини опитаних очікують збільшення депозитів домогосподарств, 60% - коштів підприємств.

При цьому зміни якості корпоративного кредитного портфеля не очікується, втім, великі банки прогнозують несуттєве зниження якості портфеля роздрібних кредитів.

За даними НБУ, банки пояснюють велику лояльність стандартів кредитування високим рівнем ліквідності та посиленням конкуренції.

"У 4 кварталі зростав попит населення на кредити. Кредитну активність стимулювало поліпшення споживчих настроїв, збільшення витрат на товари тривалого користування і зниження процентних ставок. Стандарти споживчого кредитування пом'якшилися, а рівень схвалення заявок на споживчі кредити збільшився", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що учасники опитування підтвердили зростання попиту на іпотеку, який був рекордно високим два квартали поспіль.

"Вперше з 2017 року відбулося істотне пом'якшення стандартів іпотечного кредитування. Цьому сприяли позитивні очікування на ринку нерухомості та зниження вартості ресурсів переважно у великих банків", - сказано в повідомленні.

Всього понад 90% фінустанов оцінили боргове навантаження позичальників як середнє. Рівень закредитованості корпоративних клієнтів не змінився, домогосподарств - незначно зменшився, переважно за оцінкою великих банків. В цілому за 4 квартал 2020 року учасники опитування поліпшили оцінки всіх ризиків, за винятком операційного, який несуттєво виріс, в основному у великих банків.

Опитування проводилося з 17 грудня 2020 по 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%.

Що цьому передувало

За словами глави НБУ Кирила Шевченка, процентні ставки за кредитами для бізнесу в Україні за рік істотно знизилися - з 14,8% в грудні 2019 до 8,2% в грудні 2020 року.

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Автор: Богдан Слуцький