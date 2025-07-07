Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі.

Уряд запустив нову одноразову виплату у розмірі 5 тис. грн на покупки до школи для першокласників. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", - сказав він.

За словами Шмигаля, отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію". Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

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Прем’єр додав, що Міністерство соціальної політики згодом повідомить всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

"Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог", - наголосив Шмигаль.

Державні виплати на дітей - останні новини

Раніше УНІАН писав, що в уряді планували запровадити виплату учням "Пакет школяра" – одноразову грошову допомогу для придбання необхідного учню шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу.

Крім цього, законопроєкт Міністерства соціальної політики передбачає зміну системи виплат при народженні дитини. Зокрема, допомога при народженні першої та кожної наступної дитини передбачена у розмірі 50 000 гривень.

Кількість школярів в Україні сягнула найнижчої за останні 30 років цифри. На початок 2024-2025 навчального року в системі освіти України їх налічувалось загалом 3,74 мільйона, і тенденція до зменшення кількості дітей і молоді в Україні лише зростатиме.

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