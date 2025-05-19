Законопроєкт також передбачає виплату "Пакет школяра" для придбання необхідного учню шкільного приладдя.

В Україні планують змінити систему виплат при народженні дитини, зокрема, допомога при народженні першої та кожної наступної дитини передбачена у розмірі 50 000 гривень.

Про це йдеться у законопроєкті Міністерства соціальної політики, опублікованому на сайті СПО об'єднань профспілок для обговорення.

Проєктом акта пропонується реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини, зокрема:

Відео дня

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим);

адавати одноразову виплату у розмірі 50 000 грн всім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів;

надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта.

При цьому, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Допомога для догляду за дитиною "єЯсла" передбачає відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти, юридичними особами та фізичними особами–підприємцями, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, з метою підтримки сімей та сприяння в поєднанні роботи та догляду за дитиною.

Крім цього, законопроєктом передбачена виплата учням "Пакет школяра" – одноразова грошова допомога, що виплачується для придбання необхідного учню шкільного приладдя (канцелярських товарів), книжок, дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу.

"Вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти", - сказано в документі.

Наразі допомога при народженні дитини в Україні складає 41 280 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Допомога на дітей в Україні - головні новини

Раніше УНІАН писав, які види допомоги призначаються при народженні дитини, а також які виплати передбачені для дітей, які перебувають під опікою, та матерям-одиначкам.

У березні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити допомогу при народженні дитини. Документом пропонувалося надавати допомогу при народженні дитини у сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: