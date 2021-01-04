Вартость Bitcoin впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.

Вартість криптовалюти Bitcoin, яка кілька тижнів поспіль била власні історичні максимуми, зменшилась за добу на понад 10% та впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.

Станом на 12:16 за Києвом Bitcoin встановився на рівні 28 218 доларів та після цього зріс до понад 31 тисячі доларів. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад чотири тисячі доларів із піком у 34 544 доларів.

Що з іншими криптовалютами

Криптовалюта Ethereum, яка також зросла до рекорду у понад тисячу доларів, за добу подорожчала на 15,9% та вартує 945,8 доларів.

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Автор: Олег Давигора