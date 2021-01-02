На біткоїн припадає понад 70 відсотків ринку криптовалют.

Ціна найпопулярнішої в світі криптовалюти сьогодні перевищила позначку 30 тисяч доларів і закріпилася на рівні 31 502,77 долара, таким чином оновивши історичний максимум за всю історію існування біткоїна.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані кількох торговельних майданчиків.

Після своєї появи в лютому 2009 року біткоїн пережив стрімкий злет курсу, адже спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів. У перші роки свого існування ці віртуальні гроші практично не привертали до себе уваги громадськості. Лише 2013 року курс біткоїна уперше подолав позначку в 1000 доларів.

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На початку 2020 року вартість цієї криптовалюти становила близько 8 тисяч доларів. У березні, під час першої хвилі пандемії коронавірусної хвороби, вона опустилася до позначки менше 4 тисяч доларів, але одразу ж курс почав знову повільно зростати. Стрімке зростання курсу біткоїна намітилося восени після того, як у жовтні платіжна система Paypal оголосила, що з 2021 року надасть своїм клієнтам можливість розраховуватися на ній цими цифровими грошима, в тому числі й біткоїнами. 30 листопада курс криптовалюти сягнув 19 тис. 808 доларів.

Наразі на біткоїн припадає понад 70 відсотків ринку криптовалют.

Що таке біткоїн та який у нього курс

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним 2009 року, базується на самоопублікованому документі Накамото.

2 серпня біткоїн вперше в 2020 році піднявся до 12 тис. дол.

19 грудня курс піднявся до 24 тис. дол., а 27 грудня – до 28 тис. 040 дол.

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Автор: Юлія Петриченко