Криптовалюта вперше з середини січня опустилася до рівня менш як 20 тис. доларів.

Криптовалюта біткоіни подешевшала на 8% і опустилася до позначки менш як 20 тис. доларів.

Як повідомляє криптовалютна біржа Coindesk, станом на 11:10 котирування опускалися до 19,79 тис. дол. Станом на 12:32 за Києвом біткоїн коштував 19,8 тис.доларів.

Станом на 12:35 ціна біткоїна становила 19,82 тис. доларів США, зміна склала на -8,31% за останні 24 години.

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Станом на 12:44 за Києвом біткоїн коштував 19,70 тис. доларів. Станом на 12.46 біткоїни коштував вже 19,69 тис. доларів.

Криптовалюта вперше від середини січня опустилася до рівня менш як 20 тис. доларів.

Як заявив глава ФРС Джером Пауелл, причиною падіння ціни біткоїна є сигнали Федеральної резервної системи США щодо ймовірного подальшого посилення монетарної політики. За словами Пауелла, ФРС має зробити набагато більше, щоб повернути інфляцію до цільового показника в 2%.

Війна в Україні та криптовалюта

У серпні 2022 року біткоїн перевищив 25 тисяч доларів.

У жовтні 2022 року експерти заявляли про те, що біткоін вже досяг свого "дна" і навряд чи впаде нижче за середній показник в $18, проте були і ті, хто прогнозували ще більше просідання курсу.

Станом на 19 жовтня біткоїн торгувався на рівні $19,2 тисячі за монету.

У листопаді 2022 року біткоїн торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він переступить позначку $200 тис., проте цього не сталося.

16 лютого 2023 року біткоїн злетів до шестимісячного максимуму і досяг позначки в 24 656 доларів.

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