Станом на 12:14 за Києвом біткоїн досяг позначки в 24 656 доларів.

Криптовалюта біткоїн зросла в ціні на 11,2% і наблизився до позначки в 25 тисяч доларів, що є максимумом в котируваннях з серпня.

Згідно з даними Coindesk, станом на 09:10 котирування досягли позначки в 24 537 доларів.

Станом на 12:14 за Києвом біткоїн досяг позначки в 24 656 доларів.

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Як уточнює Bloomberg, криптоактиви продовжують відновлення після торішнього розгрому, зокрема біткоїн виріс майже на 50% з початку року. Це свідчить про те, що інвестори позбавляються від побоювань щодо посилення регуляторного тиску з боку США.

Як зазначається в матеріалі, ціни на криптовалюту ростуть разом із зростанням світових ринків на тлі все більшої впевненості в тому, що підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи може вгамувати інфляцію, не доводячи США до рецесії.

Війна в Україні та курс біткоїну

У листопаді 2022 року біткоїн торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис.однак нового піку не сталося, а 2022 рік ознаменував собою крах усіх основних діджитал-активів.

З початку літа 2022 Біткоїн торгувався у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.

Ветеран кріптотрейдінга Тон Вейс, який передбачив обвалення ціни біткоїна в 2018 році, допускати, що падіння головної криптовалюти з поточних рівнів може дійти до $10-11 тисяч.

У ніч на 8 листопада 2022 року всі основні кріптовалюти синхронно втратили в ціні.

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