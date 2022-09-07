Пріоритетні видатки передбачені на сектор безпеки та оборони.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі бюджету країни на наступний рік.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що провів нараду із представниками уряду щодо проекту бюджету на наступний рік.

Відео дня

"Зрозуміло, що це буде бюджет воюючої країни... Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки та оборони - це буде пріоритетом номер один", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що соціальні зобов'язання держави перед громадянами мають бути забезпечені повністю.

"Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери - уряду поставлено завдання наступного року, так само як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій...", - сказав він.

За словами президента, для забезпечення стабільності також буде скорочено некритичні видатки держави, які не допомагають обороні, економічному розвитку країни, а також соціальному та культурному забезпеченню українців.

"Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій", - додав Зеленський.

Він також зауважив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця та залучати нових співробітників.

Водночас, глава держави уточнив, що планується створення спеціального фонду відновлення, який буде наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів.

Зеленський підкреслив, що проект бюджету країни на наступний рік буде поданий до Верховної Ради вчасно.

Раніше міністр фінансів України назвав держбюджет на 2023 рік "надзвичайно жорстким".

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