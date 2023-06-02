Частка імпорту в ЄС з Росії знизилася з 9,5% у лютому 2022 року до 1,9% у березні 2023 року.

Частка Росії в експорті Євросоюзу до всіх країн за межі ЄС впала з 4% у лютому 2022 року до 1,8% у березні 2023 року.

Як повідомляє Eurostat, частка імпорту до ЄС з Росії знизилася з 9,5% у лютому 2022 року до 1,9% у березні 2023 року. При цьому вартість імпорту з Росії впала з 22 млрд євро в березні 2022 року до 3,8 млрд євро в березні 2023 року.

Дефіцит торгового балансу ЄС з Росією, який досяг піку в 18,4 млрд євро в березні 2022 року, знизився до 6,1 млрд євро в грудні 2022 року і перетворився на профіцит в березні 2023 року на рівні 0,2 млрд євро.

Відео дня

У першому кварталі 2023 року в балансі торгівлі енергоносіями між ЄС і Росією був зареєстрований дефіцит у розмірі 11,3 млрд євро.

Торгівля ЄС з Росією

Станом на 29 березня 2023 року Росія втратила статус основного постачальника нафти в ЄС. З початку війни в Україні частка Росії в експорті нафти в ЄС скоротилася до 4%. Тепер перше місце в експорті нафти належить США, на які у грудні 2022 року припало 18% європейського імпорту.

До нападу Росії на Україну від 24% до 31% загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу (40-50 млн барелів на місяць) йшли з РФ. США були другим постачальником з часткою 10-13% (19-21 млн барелів).

Норвегія і Казахстан володіли часткою від 8% до 14%. Далі йшли Ірак (7-12%), Лівія і Великобританія (по 5%).

Вас також можуть зацікавити новини: