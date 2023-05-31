Середня вартість кремації подорожчала на 36%, а труни подорожчали на 52%.

З початку російського вторгнення в Україну вартість ритуальних послуг на території країни-агресора зросла від 30 до 50%.

Як повідомляє "Российская газета" з посиланням на дані Росстату середня вартість кремації подорожчала на 36% - з 21 до 28,7 тисяч рублів. Риття могили стало дорожче на 13% (8765 рубля), а вартість труни подорожчала на 52% (6729 рублів).

Гендиректор "Похоронного будинку № 1" Олена Ельсалієва зазначила, що хрести, огорожі та труни подорожчали через зростання цін на метал і дерево в 2,5 рази. Вона також зазначила, що до війни компанія купувала сировину в Україні, проте довелося шукати нових постачальників.

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Крім того, ускладнилися поставки сировини з Китаю в зв'язку з чим виробники стали частіше замовляти надгробні камені в Карелії.

Як йдеться в матеріалі, росіяни вважають за краще економити на похоронах своїх покійних родичів і купують найдешевші труни.

Смертність російських окупантів в Україні

Станом на 16 травня 2023 року Росія збільшила витрати на війну в Україні на 282%. Військові витрати Росії зростають, проте агресор намагається засекретити подібну інформацію.

У травні 2023 року росЗМІ повідомляли про те, що їм вдалося встановити особи 24 005 російських військових, які загинули в ході захватницької кровопролитної війни в Україні.

Дослідники відзначають, що реальна кількість загиблих може бути на 40-60% більше. Міноборони Росії не розкриває дані щодо втрат особового складу і не коментує цифри, які озвучують журналісти.

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