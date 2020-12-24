Структура доходів прийнятого держбюджету свідчить про недостатні стимули для економічного зростання.

Дефіцит бюджету на 2021 рік на рівні 236-240 мільярдів гривень вимагає збільшення податкових надходжень, а не маніпуляцій з доходами держкомпаній. Допомогти може скорочення ставок і реформа адміністрування податків.

Про це пише Delo.ua.

Структура доходів прийнятого держбюджету свідчить про недостатні стимули для економічного зростання. "Складнощі з адмініструванням податків і їх ставки зараз не сприяють розвитку підприємництва, - стверджує Олександр Кучеренко, голова громадської організації "Рада інституційних реформ". - При цьому тривають спроби поповнити бюджет коштом мит на імпорт і акцизів. Інші країни роблять більший акцент на податках на прибуток фізичних осіб і податках на виробництво товарів і послуг".

На думку Миколи Катеринчука, екс-нардепа і лідера Європейської партії України, податкове законодавство вимагає негайного реформування не тільки в питанні ставок податків, а й частини їх адміністрування.

"У нас завищені ставки й це призводить до великої частини тінізації економіки. Тому фіскалізація і детінізація не може йти в напрямку посилення контролю над суб'єктами господарювання. У нас зараз падіння виробництва і ВВП, а це найкращий момент максимально знизити податки. Тим більше у нас досить стабільна ситуація в аграрному секторі, у нас є IT, у нас є, нехай не дуже хороше, але машинобудування. І тут повинна прийти на допомогу розумна фіскальна політика - те, що має бути зроблено в законі про "інвестиційних нянь" потрібно підкріпити правильними речами з оподаткуванням", - вважає він.

Мова йде не тільки про ставки та адміністрування, а про зміну податкової політики в цілому. "Податкові органи повинні бути максимально централізованими за принципом Великобританії або тієї ж Латвії, наприклад. Бути помічником підприємця у сплаті податків і не "нависати", - вважає Олександр Кучеренко. - Те ж стосується податкових пільг - вони повинні допомагати будувати розвинену економіку, в якій домінують не сировинні компанії, а виробники товарів і послуг з високою додатковою вартістю".

Бізнес повинен відчувати доброзичливе ставлення з боку держави, щоб бачити своє майбутнє в Україні й продовжувати працювати. Інакше працьовиті та заповзятливі громадяни будуть залишати країну, резюмує автор матеріалу.

Зазначимо, що Україна перед Новим роком залучить 350 мільйонів доларів на покриття дефіциту бюджету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН