Курс гривні до євро ослаб до 31,95 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 5 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,95 грн/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2690,94 (4 серпня – 2684,11)

100 EUR – 3194,82 (4 серпня - 3189,13)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,95/26,97 грн/дол., до євро - на рівні 32,04/32,06 грн/євро.

Курс на 4 серпня:

Національний банк України на середу, 4 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,84 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Автор: Катерина Жирій