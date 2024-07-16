Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 44,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 липня, зріс на 10 копійок і складає 41,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 45,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,55 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 30 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,29 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 16 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня знизилася на 4 копійки.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що цього тижня можна очікувати подальшого зростання як офіційного курсу понад 41 грн/долар, так і міжбанківського, а готівковий курс поступово наближатиметься до 41,6-41,8 грн/долар у продажу. Однак, за словами експерта, підстав для паніки немає, гривня не обвалиться, і Нацбанк контролює ситуацію.

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