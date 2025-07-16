Зазначається, що американська валюта досягла місячного максимуму до світових валют.

У середу, 16 липня, долар зміцнився на міжнародному ринку. Підтримку американській валюті надало підвищення прибутковості казначейських облігацій.

Видання Reuters пише, що зростання цін на такі товари, як кава, аудіотехніка та предмети інтер'єру, призвело до підвищення рівня інфляції в США в червні, при цьому значно зросли ціни на імпортовані товари. Це зміцнило долар і підвищило прибутковість облігацій, оскільки інвестори знизили очікування щодо зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою цього року.

"Зростання цін на основні товари в США може бути ознакою того, що ми починаємо спостерігати певний інфляційний тиск з боку мита, хоча поки ще занадто рано робити остаточні висновки", - сказав інвестиційний стратег Evelyn Partners Натаніель Кейсі.

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Щодо ієни долар піднявся до 3,5-місячного максимуму в 149,19, а потім трохи відступив і зупинився на позначці 148,91 ієни. При цьому євро і фунт стерлінгів також залишалися поблизу тритижневих мінімумів, і востаннє торгувалися по 1,1616 і 1,3395 долара відповідно. Щодо кошика валют долар коливався близько місячного максимуму в 98,54.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив 16 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,78/41,81 грн/дол., а євро - 48,79/48,81 грн/євро.

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