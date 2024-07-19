Продати долар можна в середньому за курсом 41,35 грн, євро – 45,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 липня, зріс на 5 копійок і складає 41,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,35 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 45,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,15 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 45,87 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

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Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

Наприкінці липня на валютному ринку в умовах частих динамічних курсових змін стане помітним поступовий рух до зростання. Як розповів УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, можна припустити, що валютні коридори дещо змістяться (наприклад, курс долара варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн/$).

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