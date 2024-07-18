Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,52/41,55 грн/дол., євро – 45,38/45,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 липня, зріс на 25 копійок і складає 41,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,30 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 35 копійок і складає 45,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 50 копійок - до 45,85 грн за євро.

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