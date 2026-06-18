Долар злетів до максимуму за понад рік

Євро та британський фунт досягли найнижчих рівнів за більш ніж два місяці.

Курс долара у четвер, 18 червня, піднявся до найвищого рівня більш ніж за рік після того, як Федеральна резервна система зберегла процентні ставки без змін, але продемонструвала жорсткіший підхід до монетарної політики.

Як пише Reuters, американський центробанк залишив ставки в діапазоні 3,50–3,75%. Новий голова ФРС США Кевін Ворш розпочав свою каденцію з масштабного перегляду політики регулятора. Майже половина членів Комітету з операцій на відкритому ринку тепер очікує щонайменше одного підвищення ставки до кінця року через посилення інфляційних ризиків.

На цьому тлі євро подешевшав на 0,3% – до 1,146 долара, а британський фунт втратив 0,54%, опустившись до 1,322 долара. Обидві валюти досягли найнижчих рівнів за більш ніж два місяці.

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Індекс долара, який відображає його динаміку щодо кошика основних валют, включаючи євро, єну та фунт, зріс на 0,36% – до 100,71 пункту. Це найвищий показник із травня 2025 року. Напередодні індекс підскочив на 0,85%, продемонструвавши найбільше одноденне зростання за понад три місяці.

Старший валютний аналітик MUFG Лі Хардман зазначив, що жорсткі сигнали ФРС можуть спровокувати нову хвилю зміцнення долара. За його словами, американська валюта отримала підтримку через різке зростання короткострокових ставок у США, що переважило негативний вплив на долар від оголошення про домовленість між США та Іраном.

Ціни на нафту 18 червня дещо знизилися після підписання тимчасової угоди між Вашингтоном і Тегераном, яка передбачає припинення війни з Іраном, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та скасування американських санкцій щодо іранської нафти. Зазвичай такі фактори послаблюють попит на долар як захисний актив, однак цього разу вони не змогли стримати його зростання.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня значно посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 47 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчими днями курс долара навряд чи перевищить позначку 45,2 грн.

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