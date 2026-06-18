Коли долар перевищить 50 гривень: уряд оприлюднив прогноз курсу до 2029 року

У 2026 році прогнозується курс долара на рівні 45,8 грн на кінець року.

Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки - документ, що визначає засади бюджетної політики держави на наступні три роки.

Документ передбачає поступове зростання курсу долара в Україні – до 51,5 гривні за одиницю американської валюти у 2029 році.

За базовим сценарієм, який передбачає суттєве покращення безпекової ситуації з 2027 року, уряд спрогнозував по два показники курсу долара – середній за рік та на кінець року.

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Так, у 2026 році очікується курс 45,8 грн/дол. на кінець року (44,4 грн/дол. у середньому). У наступні прогнозовані роки тенденція до девальвації збережеться: на кінець 2027 року курс прогнозують на рівні 48,3 грн/дол. (47,1 грн/дол. у середньому), на кінець 2028 року – 50,1 грн/дол. (49,1 грн/дол. у середньому), а у 2029 році курс на кінець року може сягнути 51,5 грн/дол. (за середньорічного показника у 50,7 грн/дол.).

Слід зазначити, що Бюджетна декларація - прогнозний документ уряду, і показники, закладені у бюджети наступних років, можуть відрізнятися. Також декларація ще підлягає затвердженню Верховною Радою.

Бюджетна декларація – останні новини

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Зокрема, середня заробітна плата, за прогнозом, зросте до понад 44 тис. грн. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027-2029).

У разі покращення безпекової ситуації уряд очікує прискорення економічного зростання. Реальний ВВП може зрости на 2,6% у 2026 році, на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році.

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