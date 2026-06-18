Нацбанк різко посилив гривню до євро: офіційний курс валют в Україні на 19 червня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня значно посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 47 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,92/44,95 грн/дол., а до євро - 51,47/51,49 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 18 червня знизився на 2 копійки і складав 45,07 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і становив 52,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,60 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

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