Нацбанк різко посилив гривню до євро: офіційний курс валют в Україні на 19 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня значно посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 47 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,92/44,95 грн/дол., а до євро - 51,47/51,49 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 18 червня знизився на 2 копійки і складав 45,07 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і становив 52,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,60 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: