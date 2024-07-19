Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 19 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 44,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" зріс на 17 копійок і складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 45,87 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 5 копійок і складає 41,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 2 копійки і складає 45,87 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 19 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,42 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

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