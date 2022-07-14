Яущо обсяг допомоги від партнерів до кінця року не зросте, резерви можуть впасти до критично низького рівня.

"Друк" грошей в Україні впливає курс валют, тому укріплення гривні вже неможливе. Але при розблокуванні портів та масштабнішому експорті з України можна буде стабілізувати ситуацію.

Про це заявив заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, пише Forbes.

На думку Фурси, фактор емісії має обмежений вплив на інфляцію, тому що доходи населення не зростають. Попри це, попередній прогноз щодо річної інфляції на рівні 25% Dragon Capital, швидше за все, перегляне, анонсує Фурса.

Інфляція прискориться до близько 30% на кінець року, прогнозує колишній заступник голови НБУ Олег Чурій. І якщо витрачати резерви такими темпами, а обсяг допомоги від партнерів до кінця року не зросте, резерви можуть впасти до критично низького рівня, попереджає він. У такому випадку Нацбанк буде змушений знов запровадити жорсткі обмеження, аж до заборони більшої частини імпорту, крім палива та озброєння, не виключає Чурій.

Українські аграрії завершили посівну, зібрали перший 1 млн тонн зерна нового врожаю і наростили експорт завдяки "Укрзалізниці". Порівняно з березнем УЗ збільшила обсяги експорту зернових вантажів майже удвічі. Проте, суттєво скоротився експорт залізної руди.

Залізничні перевезення вантажів з 1 липня за рішенням Мінінфраструктури подорожчали на 70%. Але є перспективи щодо покращення морської логістики – після звільнення острова Зміїний наприкінці червня до українських Дунайських портів підійшли 16 торговельних суден, і ще понад 90 чекають на рейді румунського каналу Суліна, повідомили в Мінінфраструктури.

Також раніше стало відомо, що після тривалих переговорів у Стамбулі Україна, РФ, Туреччина та ООН попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів.

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