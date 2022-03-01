До загального фонду державного бюджету за лютий надійшло 48,6 млрд грн.

Фінансова система держави працює стабільно, а Державна податкова служба забезпечує платникам можливість сплати податків та зборів.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Дякую всім, хто мав можливість і сплатив податки до бюджету наперед. Саме завдяки вашим зусиллям підтримується економіка, Армія і Держава! Саме завдяки вашій відповідальності та патріотизму до загального фонду державного бюджету за лютий надійшло 48,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку року до держбюджету надійшло 91,8 млрд гривень.

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