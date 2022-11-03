Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 20 копійок – до 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок – до 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 38,40 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Курс під час війни:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Нацбанк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проект держбюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50.

Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

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