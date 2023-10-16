Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,28 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 17 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,28 грн/євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,39/36,41 грн/дол., євро - 38,33/38,35 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 16 жовтня, послабшав на 2 копійки – до 38,17 грн за долар в середньому. Євро дешевшає. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 40,60 грн за євро.

Свіжий курс валют у "ПриватБанку" сьогодні, 16 жовтня показав, що курс готівкового долара до гривні залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 40,50 грн за євро.

З 3 жовтня в Україні діє режим гнучкого курсоутворення, який Нацбанк встановив на зміну фіксованому курсу, який діяв в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: