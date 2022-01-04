7 листопада 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відправив у відставку главу Центробанку країни Мурата Уйсала на тлі рекордного падіння турецької ліри.

У грудні 2021 року споживчі ціни в Туреччині зросли на 13,58%.

Річний рівень інфляції в Туреччині за останній місяць 2021 року зріс до 36,1%, що є рекордним показником за 19 років правління Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє Reuters.

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Річний індекс споживчих цін перевершив середній прогноз опитування на рівні 30,6%.

За минулий рік турецька ліра подешевшала на 44% на тлі послідовного зниження облікової ставки турецьким центробанком, якої відбувалося під тиском Ердогана.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозують, що до весни 2022 року інфляція може досягти 50%, якщо грошово-кредитна політика турецької влади не зміниться. У Goldman Sachs очікують, що більшу частину року показник залишатиметься на рівні вище 40%.

Рекордний обвал ліри:

7 листопада 2020 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відправив у відставку главу Центробанку країни Мурата Уйсала на тлі рекордного падіння турецької ліри.