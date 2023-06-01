Кабінет міністрів України спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх українців процедуру отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що на сьогодні Росія вчинила понад 4200 кримінальних злочинів проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні.
"Цей статус після нашої перемоги дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора... На сьогодні відомо про майже 500 загиблих українських дітей, близько тисячі - поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі - депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території. Точну кількість постраждалих наразі встановити, на жаль, неможливо", - сказав голова уряду.
Діти, яких вбили окупанти
За даними ЮНІСЕФ, з початку повномасштабної війни проти Росії в Україні загинули щонайменше понад 500 дітей.
В квітні стало відомо, що ООН підтвердила інформацію про те, що від початку повномасштабної війни в Україні, розв'язаної Росією, в нашій країні загинули понад 500 дітей.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Луганській та Дніпропетровській областях. Наприкінці березня в Україні було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст для гарантування їхньої безпеки. У разі відмови батьків чи опікунів, їх будуть позбавляти відповідних прав.
В Україні запустять Центр реабілітації для дітей, які постраждали через війну. Реалізація проекту дозволить пацієнтам проходити ефективну реабілітацію у комфортних умовах, використовуючи сучасні доказові методи.