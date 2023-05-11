Реалізація проекту дозволить пацієнтам проходити ефективну реабілітацію у комфортних умовах, використовуючи сучасні доказові методи.

В Україні на базі лікарні "Охматдит" в Києві буде створено реабілітаційний центр зі стаціонарним відділенням, допомогу в якому будуть надавати дітям з усієї країни.

Про це йдеться у повідомленні НДСЛ "Охматдит". Реабілітаційний Центр стане унікальним, адже в "Охматдиті", як найбільшій дитячій лікарні країни, зібрані різнопрофільні спеціалісти, які долучатимуться до лікування пацієнтів, що проходитимуть реабілітацію.

В "Охматдиті" повідомили, що в лікарні опікуються дітьми з деокупованих територій - це діти, які пережили окупацію; діти з мінно-вибуховими, осколковими та кульовими пораненнями. "Ці діти потребують довготривалої реабілітації та повинні перебувати під постійним наглядом професіоналів", - зазначили у лікарні.

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"Реалізація проекту дозволить пацієнтам проходити ефективну реабілітацію у комфортних умовах, використовуючи сучасні доказові методи, що дозволить маленьким пацієнтам швидше відновлюватись та повертатись до повноцінного життя", – пояснив медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук.

"Планується реконструкція приміщень в старому корпусі лікарні, там буде створено можливість перебування в палаті двох людей – це буде одна дитина та родич із нею. Тут необхідно встановити сучасні ліжка, обладнати це приміщення таким чином, щоб пацієнт, у разі порушень рухового апарату, міг сам або за мінімальною допомогою сходити до туалету, помити руки", - зазначив завідувач відділення гострої реабілітації Павло Андрєєв.

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