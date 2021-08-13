На другому місці за результатами першого півріччя - Польща.

Найбільшим торговельним партнером України за результатами 6 місяців поточного року став Китай.

Як повідомила Державна служба статистики, обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю виріс на 25% - до 4,567 млрд дол.

Другим найбільшим торговельним партнером України за підсумками першого півріччя стала Польща. Обсяг експорту товарів до Польщі виріс на 62,7% - до 2,366 млрд дол., а обсяг імпорту з Польщі виріс на 26,8% - до 2,258 млрд дол.

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За даними Держстату, за перше півріччя 2021 року Україна експортувала в Росію товарів на 1,524 млрд дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт з Росії за перші шість місяців поточного року склав 2,415 млрд дол., що на 9,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяг експорту товарів до Німеччини за перше півріччя виріс на 49,3% - до 1,2 млрд дол., а обсяг імпорту з Німеччини виріс на 12,9% - до 2,796 млрд дол.

Повідомляється, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 6 місяців 2021 року склав 1,327 млрд дол., що на 14% менше дефіциту за аналогічний період попереднього року (1,519 млрд дол.).

Експорт товарів з України за цей період збільшився на 30,7% - до 29,924 млрд дол., а імпорт - на 28%, до 31,251 млрд дол.

У першому півріччі зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 227 країн світу.

Що таке експорт та імпорт товарів

Експорт товарів – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

Імпорт товарів – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

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Автор: Богдан Слуцький